¡Le salió el tiro por la culata al Gringo! Terminó con el agua y la Mrd… al cuello en Masaya

Un inusual e insólito hecho sacudió al barrio Carlos Vega Bolaños, conocido como La Comarquita en el municipio de Masaya, cuando el sujeto Adonis José Calderón, alias “El Gringo”, que huía tras cometer un robo terminó sumergido dentro de una letrina repleta de heces fecales para evitar ser atrapado.

El sospechoso, a quien se le atribuye el robo de un televisor plasma y otras pertenencias en el sector de Los Estelinicas, irrumpió sin autorización en la propiedad de doña María de Jesús Rodríguez Villarreal mientras escapaba de las víctimas.

Durante la persecución, el afectado le habría propinado un machetazo en la rodilla al delincuente, quien en su desesperación por esconderse decidió lanzarse al sumidero en uso.

«El hombre venía en carrera y se metió a mi solar. Para no dejarse agarrar se tiró a la letrina, pero estaba llenita de cochinada. Salió brillante de puras heces fecales», relató la dueña del inmueble.

Efectivos de la Policía Nacional se presentaron al lugar y lograron sacar al “gringo” de la letrina.

Antes de montarlo a la patrulla, los agentes debieron bañarlo en el propio patio con panas de agua para retirar el excremento.

Posteriormente, el detenido fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial y a las celdas preventivas para responder por sus delitos.