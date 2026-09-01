Más de un centenar de autobuses Yutong llegarán a Nicaragua este jueves

Otros 107 buses de la marca Yutong, provenientes de la República Popular China, se sumarán este jueves 3 de septiembre a la moderna flota de unidades que presta servicio a las familias de Nicaragua.

Llegarán a Nicaragua 107 autobuses chinos el 3 de Septiembre

Así lo anunció la compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua la tarde de este martes.

La compañera recordó que “ya tenemos 2.500 recibidos en Nicaragua y llegarán antes del fin de año otros 700 para los municipios y para la dignificación del transporte público”.

La Copresidente recordó que antes de la segunda etapa de la Revolución, la movilidad de las familias era limitada y en condiciones precarias.

“¿Qué tipo de transporte teníamos antes de que el pueblo fuera presidente nuevamente? Basura. Latas viejas, que traían los pobres transportistas para tratar de ganarse unos centavos y movilizar a unos y otros porque es necesario moverse, pero ahora tenemos transporte digno para los hermanos y hermanas que vivimos en esta Nicaragua de honor, gloria y victoria”, señaló.

Los buses Yutong que circulan en Nicaragua son fabricados a la medida de las necesidades de las familias, tanto para su transporte interurbano como intermunicipal.

