¿El Sueño Americano? Nica fue deportado por EE. UU. a República Centroafricana

El pinolero Luis Carlos Mendoza Santamaría, descubrió lo que es el verdadero “sueño americano” al ser deportado por las autoridades estadounidenses hasta la ciudad de Bangui, en la República Centroafricana, a miles de kilómetros de su país de origen y sin mantener vínculo alguno con esa nación.

De acuerdo con informaciones oficiales, Mendoza Santamaría acudió a una cita rutinaria para el registro de huellas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, lugar donde fue detenido de forma inmediata para iniciar su proceso de expulsión.

El ciudadano sostiene que supuestamente contaba con protección del gobierno de Estados Unidos y denunció que fue enviado a África sin portar su pasaporte, sin conocer inicialmente su destino y quedando en un entorno donde no puede comunicarse con otras personas por las barreras del idioma.

Por su parte, las autoridades de inmigración estadounidenses aseguraron que el nicaragüense contaba con una orden definitiva de expulsión y aclararon que las afirmaciones sobre un supuesto estatus legal que lo protegiera de la deportación eran falsas.

Actualmente, el nicaragüense se encuentra retenido bajo custodia policial en Bangui, temiendo por su integridad física e intentando buscar una salida a la compleja encrucijada en la que ha quedado atrapado.

El caso del nicaragüense es una pequeña muestra del drama de la migración hacia Estados Unidos al poner en evidencia los severos riesgos y la incertidumbre que enfrentan miles de migrantes que persiguen el mal llamado «sueño americano», una ilusión que en la práctica dista de la realidad.