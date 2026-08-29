Prestamista y su pareja fueron encontrados muertos dentro de una camioneta en Nagarote, León

El ciudadano Franklin Yeri Lampin Sánchez, de 31 años, y su pareja Yeymi Valeska Solórzano Corea, de 32, fueron encontrados sin vida la mañana de este sábado en el camino hacia el basurero, en el municipio de Nagarote, en el departamento de León.

Cazadores de noticias informaron que la pareja, estaba dentro de una camioneta color blanca, propiedad de Franklin, con disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La pareja habitaba en el barrio Santiago, de Nagarote, y su muerte sucedió a escasos 200 metros de la casa donde habita el padre de Franklin, quien lleva su mismo nombre.

Se presume que una persona desconocida abordó la camioneta en otro punto y llevó a la pareja al camino solitario que lleva hacia el sector del basurero y luego les disparó, causándoles la muerte.

Al momento en que los cuerpos fueron encontrados la camioneta aún estaba con el motor encendido.

Además de dedicarse al negocio de prestar dinero, Franklin era muy conocido por apoyar el equipo de béisbol Santiago, cuyos integrantes se mostraron conmocionados con la trágica noticia.

Un equipo técnico de la policía nacional se presentó al lugar del hallazgo de los cuerpos para iniciar las investigaciones con el objetivo de determinar la identidad del autor y el móvil de los crímenes.