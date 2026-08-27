Ofrecen 1,000 dólares por ladrón que robó 146 mil córdobas en Boaco

Un sujeto de identidad desconocida robó más de 146 mil córdobas la mañana de ayer miércoles de la vivienda de la señora Magdalena Castillo, ubicada en la colonia Nueva Era, en San José de los Remates, departamento de Boaco.

Ofrecen mil dólares por información de ladrón que sustrajo más de 146 mil córdobas en Boaco

Para ingresar a la casa, el sujeto aprovechó que la dueña no estaba. Despegó la verja de una ventana del patio y luego quitó varias persianas.

Una vez adentro, registró las habitaciones y se llevó únicamente el dinero en efectivo guardado en el inmueble, incluyendo los ahorros que estaban guardados en una alcancía en forma de chanchito.

Al regresar a su vivienda, la dueña sorprendió al ladrón dentro de la propiedad, pero el sujeto huyó saltando por una ventana en construcción vistiendo camisa café y una gorra amarilla.

Aunque varios vecinos salieron en su búsqueda fue imposible localizarlo, pero quedó grabado en videos de cámaras de seguridad mientras huía con una mochila en sus hombros.

Efectivos de la Policía Nacional junto a pobladores mantienen la búsqueda del delincuente.

Por su parte, la familia afectada ofrece una recompensa de 1,000 dólares a quien brinde información verídica que facilite su captura.

