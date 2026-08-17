Cantante de Karnavaleros de Jaguar sufre graves fracturas tras accidente en Boaco

La vocalista de la agrupación Los Karnavaleros de Jaguar, Ruth “Tita” Campos, resultó con múltiples y graves lesiones luego de que el microbús en el que viajaba la banda sufrió un percance vial la madrugada de este lunes en la cuesta El Panamá, en la carretera entre Santa Lucía y la ciudad de Boaco.

Ruth “Tita” Campos, cantante de Karnavaleros de Jaguar

La cantante Ruth Campos sufrió tres fracturas en la pierna izquierda que requerirán cirugía y una fractura en el brazo izquierdo.

El accidente ocurrió a las 2:00 de la madrugada cuando el grupo regresaba de una presentación. Por causas bajo investigación policial, el conductor Adrián Chávez, de 35 años, perdió el control de la unidad placas MY 20 703 en la que viajaban trece personas, y se estrelló contra un paredón.

Karnavaleros de Jaguar sufren accidente en Santa Lucía, Boaco

Por su parte, la bailarina Juana María Ruiz Jiménez, conocida como “La Chinita”, hizo su debut con la agrupación en la misma presentación, pero logró salvarse del accidente al trasladarse en un vehículo diferente tras concluir el evento.

Juana María Ruiz Jiménez «La Chinita»

Miembros de la Cruz Blanca, Bomberos y Policía acudieron al rescate y trasladaron a los heridos al Hospital José Nieborowski.

Entre los pasajeros lesionados figuran Leonardo García, de 39 años, quien sufrió trauma lumbar y posible fractura; Álvaro López, de 42, con fractura en la pierna derecha, y Bayardo José Cerda, de 34, con fractura en la pierna izquierda.

El resto de integrantes que viajaban en el microbús son Marlon José Rocha Castro, de 22 años; Alexander López Sánchez, de 40; Bismark Antonio Campos, de 18; Ricardo Pavón Vargas, de 35; Ulises Nicaragua Carballo, de 25; José Gabriel Chávez Acuña, de 66; Pablo Antonio Fuentes López, de 29; Yovany Martínez Arbizú, de 30, y David Fonseca, de 35 años.

A través de un comunicado oficial, la agrupación confirmó que el resto de los ocupantes se encuentran estables con golpes menores y anunció la suspensión temporal de sus presentaciones mientras sus miembros se recuperan de las lesiones.