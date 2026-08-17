Construcción del Tramo III de la Pista Héroes de la Insurrección lleva 11% de ejecución

La megaobra de la pista Héroes de la Insurrección, calificada como el proyecto de ingeniería vial más importante en la historia de Nicaragua, registra un avance general del 11 % tras completar sus primeros cuatro meses de ejecución a lo largo de sus cuatro kilómetros de recorrido.

El Compañero Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, detalló que en el sector de Metrocentro la obra contempla un paso a desnivel de tres niveles: un paso subterráneo deprimido desde el área de la antigua rotonda Rubén Darío en dirección a Tiscapa, un viaducto elevado de cuatro carriles de este a oeste y una rotonda intermedia en el nivel central para canalizar el tráfico local y el acceso al sector comercial.

“El desarrollo del proyecto presenta importantes avances en obras subterráneas e infraestructura básica. El drenaje pluvial encabeza los trabajos con un 70 % de avance, seguido por la colectora de drenaje sanitario, que alcanza un 52 % de instalación a 13 metros de profundidad. En cuanto a la preparación del terreno, el despeje general de la vía registra cerca del 90 %, mientras que el despeje eléctrico avanza en un 20 %”, precisó el funcionario capitalino.

A la vez, Moreno informó que la fase de cimentación avanza de forma intensiva y que hasta la fecha se han instalado más de 250 de los 1.656 pilotes previstos, los cuales penetran el suelo entre 15 y 20 metros de profundidad para anclar las bases de la estructura en estrato rocoso.

En cuanto al cuido a la Madre Tierra, el secretario de la comuna capitalina detalló que lograrán reubicar cerca del 75 % de los árboles de la zona, superando la meta inicial del 50 %, además de mantener en vivero una cantidad de plantas que multiplica por 20 la afectación de la vegetación original.

Informó que, para mitigar el impacto en la circulación vehicular, la comuna capitalina mantendrá la marcha del tráfico mediante el uso de carriles reducidos y desvíos temporales, evitando cierres totales definitivos a lo largo del proceso constructivo.

Esta obra estratégica articulará las cinco vías de acceso principales a Managua: Carretera Sur, Carretera Nueva a León, Carretera Vieja a León, Carretera Norte y Carretera a Masaya. Actualmente, más de 1.500 trabajadores se encuentran desplegados en 12 puntos activos de trabajo, manteniendo la proyección oficial de culminar el proyecto en el primer semestre de 2028.

