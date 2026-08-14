Arrestan a mujer ebria que armó bochinche tras choque en carretera nueva a León

Con unas cuantas “Antonias” de más, cobrando por dar declaraciones y gritándole «hasta de lo que se iba a morir», así terminó una fémina bochinchera que protagonizó un tremendo zafarrancho la noche de ayer jueves en el kilómetro 9 de la Carretera Nueva a León.

Mujer arma bochinche tras accidente en Carretera Nueva a León

La historia comenzó cuando la señora, que viajaba de pasajera en una motocicleta InDrive conducida por don Javier Enrique Lira, de 55 años, fue colisionada por detrás por un vehículo color blanco mientras se dirigía rumbo a Ciudad Sandino.

Pero si el golpe de la moto estuvo fuerte, el «show» que armó la mujer estuvo peor. Con el temperamento encendido por el alcohol y presumiendo ser toda una celebridad de las redes sociales por andar siempre «mariachi», la señora arremetió contra curiosos, periodistas y hasta contra las autoridades policiales que intentaban poner orden en el alboroto.

Lejos de asustarse, la inspirada «influencer» de las copas no soltaba su estatus de famosa y hasta intentó sacarle provecho económico a la tragedia: «Eso sí, si querés la primicia con lujo de detalles te las doy, pero ¿cuánto me vas a pagar? Si no, andá volá lejos, ¡yo cobro, papá!», gritaba sin ningún tipo de pena a los comunicadores que recababan detalles del suceso.

Mientras la «Lady» exigía su pago por la entrevista y amenazaba con agredir a medio mundo, los técnicos de urgencia de la Cruz Blanca atendían al pobre conductor de la moto, quien resultó con un trauma cerrado de tórax tras el encontronazo y tuvo que ser trasladado al Hospital Militar para recibir atención médica especializada.

El desastre no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde el video del bochinche ya corre como pólvora. Por su parte, los agentes de Tránsito de la Policía Nacional no le siguieron el juego a la cobradora de primicias; tras realizar el peritaje en la escena, subieron a la arrecha y endemoniada mujer junto al conductor del carro blanco a una patrulla, trasladándolos directo a la delegación de Ciudad Sandino, donde pasará la borrachera sentada en una banca.

Lo mejor para la mujer fue que después de todo el relajo fue llevada gratis a su destino ahorrándose de pagarle al lesionado Indriver motorizado los 120 córdobas que le había ofrecido por llevarla a Ciudad Sandino.