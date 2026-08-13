Ganadero denuncia a su vecino por ser el amante de su mujer

Lo que parecía un caso habitual de disputas en el entorno rural ha tomado un giro surrealista en El Ronquillo, en Sevilla, España. Un ganadero de la zona ha presentado una denuncia contra un vecino también ganadero, acusándolo no solo de haberle sustraído cuatro becerras, sino también de mantener una relación sentimental secreta con su mujer.

El robo de las cuatro crías de vaca levantó sospechas desde el primer momento. Según relató el afectado, los animales desaparecieron de su propiedad sin que los vallados o accesos hubieran sido forzados.

Poco después, los animales fueron localizados en un camino de la localidad andaluza. Sin embargo, presentaban irregularidades claras: les habían retirado los crotales de identificación originales y lucían el hierro y marca del ganadero denunciado.

La versión del presunto infracto, quien sostuvo ante los agentes haber encontrado a las becerras vagando desorientadas por el monte y haber decidido llevárselas, no convence a la Guardia Civil. Las investigaciones apuntan a que los animales habían sido marcados recientemente con el distintivo de la nueva explotación para intentar asimilarlos como propios.