Muere motociclista y deja grave a pareja en choque en Xiloá

Un motociclista de identidad de desconocida y de unos 45 años, murió de manera inmediata al chocar la motocicleta que conducía contra otra moto frente a la zona franca Katai, ubicada en el kilómetro 14.2 de la carretera a Xiloá, en Mateare, Managua.

El hombre manejaba a exceso de velocidad la moto placa M 354 922, con el casco protector en el codo y hablando por teléfono, cuando impactó de frente la motocicleta matrícula M 166 106, conducida por Asler José Mejía Zelaya, de 32 años, quien iba con su esposa embarazada Liseth González.

Nuestro cazador de noticias José Dávila dijo que, tras el violento accidente, Lizeth González fue llevada a una clínica previsional donde fue cesareada para extraerle al bebé de su vientre y salvarle la vida, en tanto Asler fue trasladado con lesiones graves al hospital Lenin Fonseca.

La pareja iba en su preferencia de sur a norte, cuando el desconocido les invadió el carril a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, ya que había salido de un bar, explicó una testigo.

Al momento del accidente, Asler José Mejía Zelaya se dirigía con su esposa Liseth González a su casa al reparto Bendición de Dios en Xiloá, luego que ella fue a pasar consulta al hospital Salud Integral por síntomas relacionados con su embarazo.

El cuerpo del desconocido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia, y en espera de que familiares logren identificarlo, y le puedan dar cristiana sepultura.