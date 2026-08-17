Bebé recién nacido muere tras choque de motos en Xiloá y madre sigue grave

Una recién nacida falleció en el hospital Salud Integral tras ser extraída mediante una cesárea de emergencia del vientre de su madre Liseth de los Ángeles González, de 32 años, quien con 28 semanas de gestación resultó gravemente herida en un choque de motos en Mateare.

Fallece bebé tras choque de motocicletas en carretera a Xiloá

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el kilómetro 14.2 de la carretera a Xiloá, frente a la zona franca Katai.

El choque ocurrió cuando la pareja regresaba a su casa en el reparto Bendición de Dios y el motociclista Dino Israel Guadamuz Díaz, de 46 años, invadió su carril, falleciendo en el lugar del impacto.

Según las investigaciones, Guadamuz Díaz presuntamente iba hablando por teléfono al momento de colisionar de frente contra la motocicleta conducida por Asler José Mejía Zelaya, de 34 años, cónyuge de Liseth García.

A causa del choque, la mujer fue llevada al centro asistencial privado donde le practicaron la intervención quirúrgica debido a las lesiones que afectaron a la bebé.

Pese a los esfuerzos médicos en la Unidad de Cuidados Intensivos, la recién nacida falleció casi 24 horas después.

La madre continúa hospitalizada en la clínica previsional bajo observación médica debido a severas lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo.

Mientras tanto, el padre de la bebé, Asler Mejía, se encuentra en condición delicada en el hospital Lenin Fonseca tras sufrir un trauma craneoencefálico severo y otras lesiones de consideración.