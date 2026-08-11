Estelí: madre exige justicia por la muerte de su hijo discapacitado arrollado por taxi

“Exijo que se le aplique todo el peso de la ley al que causó la muerte a mi hijo”, dijo este martes la señora Elvia del Carmen Salgado Matus, en relación con el caso del discapacitado Elías Josué Rivera Salgado, de 17 años, quien murió arrollado por un taxi en Estelí.

Madre de joven discapacitado exige justicia tras ser arrollado mortalmente por taxi, en Estelí

El hecho ocurrió a las 12 con 5 minutos del mediodía del pasado viernes, cuando el joven Elías viajaba como pasajero de una motocicleta, la cual fue impactada por el taxi marca Kia, color rojo, placa ES 032, conducido por Hamilton Ramón Matute Guillén, de 25 años.

En videos grabados por diferentes cámaras de seguridad quedó claro que por ir buscando la forma de salir de la COTRAN Norte hacia la carretera, el taxista invadió una zona de seguridad donde se acababa de estacionar la moto conducida por Indira Zamorán Moncada, de 23 años.

En ese instante, el taxista colisionó con su parte delantera derecha la motocicleta, derribándola al suelo con el pasajero a bordo y al continuar su marcha le pasó encima, causándole graves lesiones que le produjeron la muerte pocos minutos después.

Fallece menor de edad tras accidente ocurrido frente a la Cotran Norte de Estelí https://t.co/jDL4ouLC0rpic.twitter.com/z3okewcc0N — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 7, 2026

Doña Elvia Salgado dijo que hasta el momento ninguna autoridad le ha informado nada acerca del proceso que se le sigue al irresponsable taxista y que presuntamente hasta el próximo 19 de agosto la van a llamar a los juzgados para conocer del caso.

La destrozada mujer recordó que, a pesar de su condición de enfermo, su hijo era un muchacho esforzado, un verdadero hombre que le ayudaba en su hogar y un excelente estudiante que soñaba con bachillerarse este año, para empezar a cursar una carrera profesional.

Al concluir su declaración la señora Salgado dejó claro que no aceptará ningún tipo de mediación y que espera que se haga justicia con el caso de su hijo, el cual han querido manipular para restarle responsabilidad al taxista, a pesar de que los videos son la mejor prueba de cómo murió realmente.

