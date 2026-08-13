Motociclista y acompañante perecen en violenta colisión contra un camioneta en Masaya

El motociclista Wilbert Raudez Jarquín de 33 años, y su acompañante Andrea Valentina López Urroz de 31 años, perecieron debido a las graves lesiones que sufrieron en su humanidad al impactar contra la camioneta Hilux, placa MY 22-745.

El violento accidente de tránsito se registró la noche de este jueves, en una pendiente conocida como la bajada de la Laguna de Apoyo en Masaya.

Cazadores de noticias informaron que Wilbert conducía la moto placa de MY 28-490, con dirección de norte a sur, es decir, bajaba la pendiente al momento de impactar con la camioneta.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea de Andrea, en tanto, su amigo Wilbert se rindió a la muerte cuando era trasladado en vehículo particular por buenos samaritanos, al hospital Comandante Hilario Sánchez de la ciudad de Masaya.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Andrea habitaba en el barrio La Reforma y Wilbert en la Villa Bosco Monge, en Masaya.