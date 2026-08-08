Cámara de seguridad capta el momento en que niño es atropellado por camión en Matagalpa

Un lamentable accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en el sector conocido como Las Tres Mm en la ciudad de Matagalpa, donde un menor de identidad desconocida resultó impactado por un camión de carga mientras intentaba cruzar la vía pública.

El suceso quedó grabado por una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se observa el momento en que el pequeño intenta atravesar la carretera de manera intempestiva sin percatarse de la cercanía del pesado vehículo.

Pese a los intentos por detener la marcha, la parte frontal del camión impactó directamente contra el niño, expulsándolo violentamente sobre el pavimento.

Tras el accidente, el menor quedó tendido sobre el asfalto ante la mirada de testigos que acudieron de inmediato a prestarle auxilio. Hasta el momento se desconocen detalles sobre su estado de salud.

Agentes de la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar el grado de responsabilidad de las partes involucradas en este percance.