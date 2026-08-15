Encuentran asesinada a madre de cinco niños en un motel de Nueva Guinea, Caribe Sur

La señora Darling Lisseth Díaz Guevara, de 34 años, fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición al mediodía del viernes en la habitación número 30 del hotel El Madroño, ubicado cerca de la terminal de autobuses del mercado municipal de Nueva Guinea, Caribe Sur.

La víctima, quien dejó a cinco niños en la orfandad, presentaba severos golpes provocados con un objeto contuso y signos de asfixia con una almohada.

Debido a la condición de sus restos, sus honras fúnebres debieron realizarse de manera inmediata la noche del mismo viernes.

Las investigaciones policiales señalan como principal sospechoso a Jarvin Ariel Obando Lanzas, de 30 años, quien habría dejado el televisor y el abanico encendidos en la habitación para evitar levantar sospechas antes de darse a la fuga.

El sujeto, que actualmente se encuentra circulado y bajo intensa búsqueda, registra antecedentes por tenencia ilegal de armas de fuego e intimidación o amenazas contra la mujer.

La Policía Nacional mantiene un operativo en la zona para capturar a Obando Lanzas y llevarlo ante las autoridades judiciales.