Una nica pierde la vida mientras laboraba en edificio en construcción en Miami, Estados Unidos

La compatriota María Fernanda González García, de 25 años, falleció a causa de un accidente laboral ocurrido en una obra de construcción ubicada en el Downtown de Miami, Florida, Estados Unidos.

María Fernanda González García, de 25 años

El lamentable suceso ocurrió a las 12 con 40 minutos del mediodía del lunes 1 de junio, en la construcción de la Torre Okan, un rascacielos de lujo ubicado cerca de la calle Seis en la 555 Avenida de Miami.

Testigos dijeron que una columna estructural pesada que estaba siendo levantada colapsó y cayó repentinamente desde el piso más alto de la obra, sobre María Fernanda González y a otro compañero de trabajo.

Equipos de rescate trasladaron de emergencia a la nicaragüense al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde lamentablemente falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de sus lesiones.

María Fernanda González García era originaria de la comunidad de Tonalá en el municipio de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega.