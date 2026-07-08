Niño de 3 años muere presuntamente por golpiza de su padrastro en Tipitapa

Una tragedia ha consternado a los habitantes del municipio de Tipitapa, en Managua. Un niño de apenas 3 años de edad falleció presuntamente a causa de una severa golpiza propinada por su padrastro, en un hecho que ya está bajo la estricta investigación de las autoridades policiales.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Primario Yolanda Mayorga, en Tipitapa; sin embargo, los médicos confirmaron que el menor ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

De acuerdo con reportes iniciales de testigos y cazadores de noticias, el presunto agresor fue identificado como Jean Carlos Manzanares, de 18 años de edad, quien era el padrastro del infante.

Agentes de la Policía Nacional, asignados al Distrito Ocho, se desplazaron de inmediato para iniciar las investigaciones correspondientes , levantar el peritaje en la escena y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la violenta agresión. Los informes preliminares señalan que el menor presentaba múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo.

El caso ha generado profunda indignación entre la ciudadanía, que exige justicia y todo el peso de la ley contra el responsable del crimen.