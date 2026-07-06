El nica Omar Vásquez, muere en accidente laboral en Luisiana

Un profundo dolor embarga a una familia de San Juan del Río Coco, Madriz, con la irreparable pérdida de Omar Antonio Vásquez Gutiérrez, de 36 años, en un accidente laboral ocurrido en Estados Unidos.

Omar Antonio Vásquez Gutiérrez, de 36 años

La señora María Alejandrina Gutiérrez, quien habita en la comunidad Las Nubes, confirmó el deceso de su hijo Omar Antonio, quien residía desde hace cuatro años en el estado de Luisiana, Estados Unidos, donde laboraba en el área de la construcción.

Según las versiones preliminares, Omar Antonio sufrió una caída desde una escalera mientras laboraba, y aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, falleció minutos después, causando consternación entre familiares y amistades.

La familia enfrenta ahora la difícil tarea de repatriar el cuerpo hasta Nicaragua para darle cristiana sepultura.

Ante la falta de recursos han solicitado apoyo económico de la población y quienes deseen aportar pueden comunicarse directamente con doña María Alejandrina Gutiérrez en la comunidad Las Nubes, de San Juan del Río Coco.