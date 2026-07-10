Madre y padrastro a Fiscalía por muerte de niño de 3 años en Tipitapa

Jean Carlos Manzanares, de 18 años de edad y María Romero de 19, pasaran a disposición de la fiscalía para ser acusado en los tribunales competente señalados de la muerte del niño Gabriel Antonio Romero, de 3 años de edad.

Detenidos Jean Carlos Manzanares y María Romero

Los acusados son padrastro y madre respectivamente del pequeño y serán acusados de maltrato físico y psicológico que presuntamente daban al pequeño a pesar de la condición de la víctima que padecía del síndrome de Down,

Versiones de vecinos del barrio Cristo Reye, en el municipio de Tipitapa donde sucedió la tragedia, indican que el niño era sometido a maltrato tanto por su padrastro como su madre.

Según los lugareños el niño cuando lloraba, su madre le tiraba una colchoneta al patio y ahí lo dejaba a su suerte y el padrastro le pegaba hasta con fajas de cuero.

El niño murió el pasado 8 de julio cuando era llevado al hospitalito Yolanda Mayorga, de Tipitapa, donde los médicos confirmaron el deceso y al ver las señales de golpes en el cuerpecito del menor dieron la alerta a la policía.

El niño Jean Carlos Manzanares fue sepultado ayer jueves en el cementerio municipal de Tipitapa, en tanto su madre y su padrastro enfrentaran en las próximas horas a la justicia en el juzgado de audiencia de Tipitapa.

