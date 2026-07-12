Capturan en Bluefields a «Hombré» tras golpear con piedra a una mujer

Efectivos policiales capturaron hoy domingo al sujeto Óscar Duncan, alias «Hombré», por cometer una serie de acciones que atentan contra la seguridad de las familias de Bluefields, en el Caribe Sur.

Capturan a hombre por agredir a una mujer en Bluefields. Imagen referencial usando IA

Una de sus víctimas es la ciudadana Mildred Downs, a quien golpeó con una piedra y la desmayó en una calle del barrio Ricardo Morales Avilés.

Después de cometer la agresión, el sujeto caminó hacia una iglesia donde se desvistió y luego presuntamente realizó sus necesidades fisiológicas en una acera, denunciaron pobladores.

Posteriormente, el sujeto apodado “Hombré” caminó hasta el campo de beisbol del barrio Old Bank, donde fue capturado por efectivos policiales.

Capturan a hombre por agredir a una mujer en Bluefields #Nicaragua video cortesía Noticias de la Costa Caribe pic.twitter.com/MdowhmqCFy — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 12, 2026

En tanto, la señora Mildred Downs, a quien golpeó con una piedra, fue trasladada al hospital Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields, donde recibió atención médica.