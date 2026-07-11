Un equipo de investigadores de la Policía Nacional del Distrito Tres se movilizó a la comarca Cedro Galán, ubicada en el kilómetro 13 de la carretera vieja a León, tras reportarse el fallecimiento de un bebé de seis meses de nacido.

La madre del menor, Rosa Elena López Espinoza, de 21 años, relató a las autoridades que alimentó a su hijo con un biberón y posteriormente ingresó a bañarse por un lapso de 30 minutos.

Al regresar a la habitación, notó que el lactante estaba rígido y no presentaba movimientos.

Ante la situación, la progenitora solicitó el auxilio de una vecina, quien confirmó que el infante no respiraba y tenía la boquita morada, por lo que decidieron dar aviso inmediato a las autoridades.

Un médico del centro de salud de la localidad se presentó al sitio y determinó de forma preliminar que la causa del deceso fue una broncoaspiración, al encontrarse residuos de leche en los pulmones del menor.

Por decisión de la madre, el cuerpo del bebé, quien aún no había sido inscrito legalmente, no fue trasladado al Instituto de Medicina Legal.