UNA entrega becas universitarias a 864 estudiantes

Un total de 864 estudiantes de la Universidad Nacional Agraria Bernardino Díaz Ochoa comenzaron a recibir este lunes la segunda entrega de las Becas Universitarias Pueblo Presidente, apoyo destinado a facilitar la continuidad de sus estudios y cubrir necesidades vinculadas con su formación académica.

Universidad Nacional Agraria inicia segunda entrega de becas

Para optar a este beneficio, los estudiantes deben mantener un promedio superior al 80 %, además de cumplir criterios relacionados con su situación económica, lugar de residencia y condiciones familiares.

La vicerrectora de la UNA, Luz Adilia Luna Olivares, explicó que la valoración busca identificar a quienes necesitan respaldo para sostener gastos relacionados con clases, prácticas, visitas al campo y otras actividades propias de sus carreras.

“También es indispensable conocer sus recursos económicos, su estadía, la lejanía, conocer las condiciones económicas de la familia”, señaló.

Luna indicó que las becas forman parte del fortalecimiento de las Universidades Pueblo Presidente y buscan garantizar mejores condiciones para que los jóvenes continúen su preparación profesional.

El apoyo, agregó, permite que los estudiantes puedan asistir a clases, desarrollar prácticas y aprovechar los distintos espacios académicos disponibles en las sedes de la Universidad Nacional Agraria.

Una ayuda que llega directamente a los estudiantes

Para Jasmerid Flores, estudiante de segundo año de Medicina Veterinaria, recibir la beca representa un respaldo concreto a los gastos que demanda su carrera.

“En mi caso puedo utilizarlo para mis instrumentos médicos veterinarios, mis clases”, explicó Flores, quien calificó el beneficio como un reconocimiento a su esfuerzo y perseverancia.

La presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) en la UNA, Sandra Huerta, informó que la universidad habilitó 6 salas para desarrollar la entrega durante un período de 3 días.

Huerta destacó que los beneficiarios son estudiantes que mantienen dedicación a su formación y que se preparan para aportar posteriormente al desarrollo del país.

La segunda entrega de becas continuará durante los próximos días hasta completar la atención a los 864 universitarios seleccionados, con el objetivo de respaldar su permanencia en las aulas y el avance de sus carreras profesionales.