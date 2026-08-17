Estudiantes de las Universidades Pueblo Presidente participaron este lunes en Managua en un encuentro de formación con el comunicador y analista Ben Norton, enfocado en el papel de la comunicación y el escenario internacional.

Ben Norton comparte con estudiantes universitarios en Nicaragua

La sesión se desarrolló en el Auditorio Salomón de la Selva de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con la participación de jóvenes provenientes de universidades del país.

Durante el encuentro, Norton abordó la importancia de la comunicación para lo que el comunicado define como la defensa de la “Verdad Verdadera” y su aporte al desarrollo de las familias nicaragüenses.

El material gráfico de la jornada muestra una amplia asistencia estudiantil y espacios de intercambio en los que jóvenes formularon preguntas y participaron directamente en la sesión.

Parte de la exposición estuvo dedicada al tema “Nicaragua en el nuevo mundo multipolar”, presentado por Norton ante los universitarios.

Ben Norton participa en encuentro con Universidades Pueblo Presidente

En otra de las presentaciones se abordó el concepto de multipolaridad, contrastando un sistema internacional con varios centros de poder frente a uno concentrado en un solo Estado.

La actividad formó parte de las capacitaciones impulsadas con las Universidades Pueblo Presidente para fortalecer conocimientos y capacidades entre estudiantes nicaragüenses.

Estos espacios continuarán orientados al intercambio de ideas y a la formación de jóvenes en temas vinculados con comunicación, análisis internacional y los cambios que atraviesa el escenario mundial.