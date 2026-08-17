Joven de Chinandega muere ahogado en lago de Estados Unidos

El compatriota Eliezer Sánchez Domínguez, de unos 25 años, falleció por sumersión la tarde de ayer domingo mientras disfrutaba de un paseo en un lago de Estados Unidos.

Eliezer Sánchez Domínguez

Sánchez Domínguez era originario de la comunidad La Unión, ubicada en el municipio de San Pedro del Norte, Chinandega.

La tragedia ocurrió de forma imprevista durante su día de descanso y recreación.

La lamentable noticia ha causado profunda tristeza, conmoción y dolor entre sus familiares, amigos y conocidos de su comunidad natal, quienes recuerdan al joven chinandegano mientras asimilan la pérdida.

