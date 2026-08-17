Ejército de Nicaragua incauta siete paquetes de cocaína y retiene a un sujeto procedente de Costa Rica

En el marco de la Estrategia de Estado «Muro de Contención» y el Plan de Protección de las Fronteras Estatales, efectivos del 4 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua incautaron siete paquetes rectangulares de cocaína en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas.

Emerson Raúl Palma Moraga

La ocupación del estupefaciente se realizó ayer domingo 16 de agosto durante un servicio operativo, en el cual fue retenido el nicaragüense Emerson Raúl Palma Moraga, de 42 años.

Según el informe oficial, el sujeto ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado procedente de la República de Costa Rica trasladando el cargamento ilícito.

Tanto el retenido como los paquetes de cocaína incautados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el debido proceso judicial.