¡Por desesperado! Hombre se estrella contra cortina de vidrio tras comprar «pacha de guaro»

Las cámaras de seguridad de la tienda de conveniencia, de la gasolinera Puma Santa Lucía, en Estelí, grabaron el momento en que el ciudadano Juan Carlos Meza Salgado, de 44 años, se estrelló contra una cortina de vidrio.

Meza Salgado llegó al sitio a comprar un “pachón de guaro”, y por desesperado y por el resplandor del sol, no se fijó en la cortina de vidrio.

Pensado que no había ningún obstáculo y por no fijarse donde estaba la puerta, don Juan intentó salir casi corriendo del local y se estrelló contra la estructura de vidrio.

El lesionado fue atendido en el lugar por Bomberos Unidos y luego trasladado por miembros de Cruz Blanca al hospital San Juan de Dios, de Estelí.