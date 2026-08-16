Tronco golpea panga en Río San Juan y deja 18 lesionados

Al menos 18 personas resultaron golpeadas, en un accidente acuático ocurrido hoy domingo, en las cercanías de la isla El Pitazo, al sureste de San Carlos, en el departamento de Río San Juan.

Los ocupantes de una panga fueron impactados por el tronco de un árbol arrastrado por las corrientes, cuando se dirigían de San Carlos hacia el municipio de Río San Juan de Nicaragua.

Eso provocó que el capitán de la nave perdiera el control y se estrellara contra un paredón de la isla El Pitazo al sur-este de San Carlos, destruyendo la embarcación.

Entre los lesionados están Mirna Alvarado Mejía, de 26 años, con golpes en distintas partes del cuerpo y su bebecita de 5 días de nacida. Todos los lesionados fueron trasladados por miembros de emergencia al hospital más cercano.