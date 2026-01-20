Un tren de pasajeros chocó contra un muro en Barcelona

Un tren de cercanías de Rodalies descarriló este martes en el tramo entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, España, luego de chocar contra un muro de contención que cayó sobre la vía. El accidente movilizó a los equipos de emergencia y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria en ese sector.

El impacto dejó al menos 15 heridos, cuatro en estado grave, entre ellos al maquinista del tren. Hasta el momento no se reportan fallecidos.

Otro descarrilamiento

Además del siniestro en la R4, medios locales como Metrópoli informaron sobre otro incidente ferroviario en Cataluña ocurrido minutos antes, aunque menos grave: un tren de la RG1 salió de la vía entre las estaciones de Tordera y Maçanet-Massanes tras impactar contra una roca que se encontraba sobre el trazado.