Fallece locutor nicaragüense Róger Rivas «The Voicer»

El locutor nicaragüense Róger Rivas, conocido popularmente como «The Voicer», falleció el sábado, dejando tristeza entre familiares, amistades, colegas y oyentes que siguieron su trayectoria en la radio urbana del país.

Locutor Róger Rivas fallece en Managua

Su vela se realiza en la que fue su casa de habitación, en Managua, del Auto Lote El Chele, una cuadra al sur y media cuadra al este, donde amigos y seres queridos pueden llegar a despedirse.

La noticia provocó numerosas muestras de cariño en redes sociales.

Colegas de cabina, productores, amigos y familiares recordaron a Rivas como una voz querida, cercana y parte de una generación que marcó momentos importantes en la radio juvenil y urbana nicaragüense.

Alexis Gurdian recordó los años compartidos en Radio Hit 104.7 FM, donde coincidieron con un elenco artístico que acompañó a miles de oyentes durante largo tiempo.

Gurdian mencionó que en aquella etapa trabajaban con distintos programas y locutores, entre ellos Róger Rivas “El Voicer”, quien ocupaba un espacio en la programación de la tarde.

“Buenos recuerdos”, expresó al despedirse de su compañero de radio.

Yuslady Nohelia Jara Castillo lamentó la partida de su amigo y destacó que Rivas dejó un legado imborrable en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.

También Djlex Nicaragua envió condolencias a la familia y amigos del locutor, recordando una de sus frases más conocidas: “Manda Dj”.

El comunicador Waldo Vado lo describió como uno de los locutores, animadores y voice over más queridos de su época, al tiempo que compartió la dirección de la vela para quienes deseen darle el último adiós.

Obituario de Roger Rivas

Desde el entorno familiar, Paloma Rivas expresó el dolor por la muerte de su primo, asegurando que dejó a la familia con el corazón partido.

“Aún no lo acepto, pero sé que estás en un mejor lugar”, escribió en su mensaje de despedida.

La Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) también se pronunció por el fallecimiento de su ex estudiante, a quien reconoció como destacado productor radiofónico.

La UCC lamenta el fallecimiento de Roger Rivas.

Róger Rivas será recordado por su estilo frente al micrófono, su vínculo con la música urbana y su presencia en una época importante de la radio nicaragüense.

Familiares, colegas y oyentes continuarán despidiéndolo en Managua, mientras sus amigos de la radio mantienen vivo el recuerdo de una voz que dejó huella en la comunicación popular del país.