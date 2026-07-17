Artista caraceño restaura mural de Lionel Messi en Jinotepe en pleno ambiente mundialista

El artista plástico y exfutbolista Joel Zúniga restauró y devolvió la vida al popular mural en homenaje a Lionel Messi, ubicado exactamente frente a la entrada del cementerio municipal de Jinotepe, Carazo.

La obra fue pintada originalmente en enero de 2025 motivada por la pasión al fútbol. Ante el desgaste provocado por el tiempo, Zúñiga decidió retocarla por completo para mantenerla como nueva durante el desarrollo del Mundial 2026.

Zúñiga, quien llegó a jugar en la segunda división nacional con el equipo de San Marcos, compartió que en su juventud debió elegir entre el arte y el balompié debido a los bajos salarios que perciben los atletas en el país.

El creador relató que mientras jugaba le ofrecían una ayuda de 2 mil córdobas, pero prefirió dedicarse al muralismo, donde gana un promedio de 100 dólares por metro cuadrado.

Aprovechando su experiencia personal, el pintor envió un mensaje reflexivo a los padres de familia, instándolos a apoyar siempre los sueños y talentos de sus hijos.

Remarcó que los anhelos de los jóvenes nunca deben considerarse «una locura» y que es vital no apagar sus ilusiones para que puedan salir adelante en lo que les apasiona.

Como fiel fanático del Barcelona y de la selección de Argentina, el artista dijo que tiene el corazón partido, pero pronostica un triunfo de la albiceleste de 2 a 1 en la final del torneo, con un gol o una asistencia del astro del fútbol, Lionel Messi.

Además, adelantó que, si el equipo sudamericano se corona campeón, regresará al mural para añadirle la nueva estrella, mientras gestiona los permisos para expandir sus obras hacia el municipio de Estelí.