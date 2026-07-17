Muere bebé de dos meses en el Mercado de Mayoreo de Managua

Las autoridades policiales investigan la muerte de un bebé de tan solo dos meses de nacido, ocurrida este viernes en el sector de Los Plátanos, dentro del Mercado de Mayoreo en Managua.

El lactante fue hallado sin vida sobre una colchoneta pegada a una pared, sitio donde su madre, Noelia Margarita Hernández, de 18 años, acostumbraba a acostarlo a dormir mientras ella atendía uno de los tramos de dicho centro de compras.

De acuerdo con el relato de la progenitora, ella amamantó a su hijo alrededor de las 10:00 de la mañana y posteriormente continuó con sus labores cotidianas.

Tras pasar un lapso de una a dos horas, le extrañó que el menor no llorara al despertar como lo hacía habitualmente.

Al acercarse a revisar al bebé, la joven madre lo sintió completamente frío. Al moverlo hacia un lado, observó que el recién nacido emanaba sangre por la nariz y presentaba un chichote en la frente.

Con la esperanza de salvarle la vida, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx; sin embargo, los médicos de turno confirmaron que ya no presentaba signos vitales y detallaron que la criatura volvió a sangrar por la nariz durante la revisión.

Un equipo técnico de investigación de la Policía Nacional se presentó al lugar para iniciar las indagaciones.

El cuerpo del infante fue remitido al Instituto de Medicina Legal (IML) para realizarle la autopsia correspondiente y determinar con exactitud las causas del deceso.