Borracho embiste a 6 motociclistas en Ducualí, Palacagüina

Seis motociclistas resultaron con lesiones de consideración la noche de ayer domingo de agosto, al ser embestidos por un borracho que conducía una camioneta con placas MZ 1866.

Conductor embiste a grupo de motociclistas y deja 6 lesionados en PalacagüinaConductor embiste a grupo de motociclistas y deja 6 lesionados en Palacagüina

El accidente sucedió cuando el bolo invadió el carril contrario y los impactó en la comunidad de Ducualí, en el municipio de Palacagüina, en el departamento de Madriz.

Cazadores de noticias informaron que los lesionados cuyas identidades no fueron proporcionadas integran un club de motorizados de Sébaco, Matagalpa, y regresaban de una excursión.

Tras ser alertados de la emergencia, Bomberos de Condega y Palacagüina brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

Agentes de tránsito de la Policía nacional lograron la detención del conductor de la camioneta, de identidad desconocida, para determinar la responsabilidad en el incidente vial que dejo la media docena de lesionados y cuatro motocicletas destruidas.

