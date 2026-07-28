Acusan en juzgados a dos acusados por muerte de «Colochito»

Ayer lunes fue presentada la acusación en contra de Carlos José Cruz y Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, ambos de 21 años, capturados por el mortal arrollamiento del niño Immer Antonio Rivas López, de 3 años, conocido cariñosamente, como “Colochito”.

Inmer Antonio Rivas López tenía 3 años de edad

El libelo acusatorio fue presentado por Claudia de la Concepción Romero Álvarez, representante de la Fiscalía, en el Juzgado Segundo Local Penal de Managua Circunscripción Managua, a cargo de la doctora María José Morales Alemán.

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, el jueves 18 de junio, cuando el niño caminaba acompañado de su mamá y fue arrebatado de sus manos por el motociclista quien, en lugar de parar a prestar auxilio, huyó tranquilamente.

Luego de escabullirse durante varias semanas, Carlos José Cruz, conductor de la moto Pulsar color rojo, placa M 363- 631, y su acompañante Samuel Osiel Gutiérrez fueron capturados el sábado en el caserío El Capulín, de la comarca Buenos Aires, municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.

Los acusados Carlos José Cruz y Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza

“Nada de esto me va a devolver a mi criatura, pero me quita un peso de encima el saber que ya están detenidos, y ahora pido a las instancias correspondientes, que se aplique la pena máxima”, expresó doña Melisa López, quien junto a su esposo Immer Rivas, agradeció a la policía por la captura de los sujetos.

En Nicaragua, ante un accidente de tránsito mortal donde el conductor huye y el acompañante calla, ambos enfrentan consecuencias legales diferenciadas según el Código Penal de Nicaragua (Ley 641).

El conductor es procesado como autor directo de la muerte y la fuga, mientras que el acompañante responde por su inacción y encubrimiento.

