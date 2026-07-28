Un fallecido deja colisión entre dos motos en carretera norte, Managua

De forma instantánea murió el motociclista Jairo Daniel Urbina Manzanares de 37 años, debido a las graves lesiones que sufrió al verse involucrado en una colisión con la cabra metálica placa M 361-906, conducida por un joven de identidad aún desconocida.

El accidente de tránsito se registró la noche de este martes, en los semáforos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, kilómetro 11 de la carretera Norte en Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Jairo Urbina conducía la moto marca Génesis placa M 209-383, la que utiliza para laborar como delivery en la entrega de cilindros de gas butano.

La emergencia fue atendida por miembros de Cruz Blanca, quienes trasladaron al motociclista lesionado al hospital Alemán Nicaragüense, en tanto, el fallecido fue trasladado al Instituto de medicina Legal para determinarlas causas exactas de su deceso.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso movilizaron un equipo investigativo al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados