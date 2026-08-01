Camioneta arrolla moto y mata a pareja de adolescentes en Matagalpa

Brayan de Jesús Guerrero Castillo, de 17 años, y Jenedy Alexa Navarro Gutiérrez, de 15, fallecieron en los primeros minutos de este sábado 1º. de agosto en un accidente ocurrido en el kilómetro 122 de la carretera Sébaco – Matagalpa, frente al complejo Deportivo Carlos Fonseca Amador.

Los menores de edad fueron impactados por la camioneta Toyota Hilux color gris placas MT 46101 cuyo conductor y otra persona que lo acompañaba, huyeron del lugar del accidente.

El chofer de otro vehículo que circulaba de Managua a Matagalpa indicó que el conductor de la camioneta se bajó del vehículo, se fue al lugar donde yacía tendido el joven Brayan y le decía: ¡Levántate!

La joven Jenedy murió en el lugar del accidente en tanto Brayan falleció a los pocos minutos de haber ingresado al Hospital Escuela César Amador Molina.

Testigos dijeron que, tras el impacto, los jóvenes Brayan y Jenedy fueron arrastrados por espacio de más de 150 metros y la moto quedó incrustada en la parte delantera de la Toyota Hilux.

En la camioneta la Policía encontró latas de cerveza y está investigando la identidad y paradero del conductor y de su acompañante.

La jovencita Jenedy Alexa Navarro habitaba en el barrio Walter Mendoza, en la misma ciudad de Matagalpa.