Capturan en San Andrés, Colombia, a dos nicas con armas y municiones

Dos nicaragüenses, un costarricense y un jamaiquino fueron interceptados y capturados por las autoridades de Colombia mientras se desplazaban a bordo de una embarcación tipo langostera con un cargamento de armas de fuego y abundante munición.

Capturan a dos nicas con armamento y municiones en San Andrés, Colombia

El operativo militar y policial tuvo lugar en las inmediaciones de Cayo Isla Serrana, perteneciente al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Durante las primeras inspecciones a los ocupantes de la nave, las fuerzas de seguridad hallaron inicialmente dos armas cortas en su poder.

Una revisión más detallada del bote permitió el hallazgo del resto del arsenal, contabilizando en total dos fusiles, tres pistolas, un revólver y 551 cartuchos de diversos calibres.

Además de las armas, los efectivos incautaron un dispositivo GPS, una brújula y cuatro celulares que eran utilizados para la navegación y comunicación.

Tanto los detenidos como el armamento y los equipos tecnológicos fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales competentes para dar inicio al proceso legal correspondiente.

