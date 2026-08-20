Entierran en Zaragoza a nica muerto en choque que dejó otro grave

La mañana de este jueves fue realizado el funeral del nicaragüense Marlon David Lumbi Martínez, en el Complejo Funerario de Torrero, en Zaragoza, España.

Marlon David Lumbi Martínez

El compatriota falleció la mañana del lunes junto a otras tres personas, en tanto otro nica, resultó gravemente lesionado en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Balbuente, en Zaragoza, España.

El percance vial sucedió cuando el conductor del auto en que viajaban las víctimas trató de aventajar y colisionó primero con otro carro y luego fueron impactados por un cabezal.

El día del accidente Marlon David Lumbi regresaba a la ciudad donde vivía junto al otro nica y tres jóvenes de otras nacionalidades tras asistir un campamento donde realizaba voluntariado en la localidad de Soria.

Dos nicas mueren en accidente de tránsito en Zaragoza, España

Del nica que resultó gravemente lesionado sólo se conoce que tiene 19 años y es primo de Marlon David.

Tras el accidente fue evacuado del lugar en un helicóptero y llevado al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Medios españoles indicaron que el sobreviviente pinolero se encuentra con pronósticos reservados en el centro hospitalario de Zaragoza, donde según su evolución sería operado hoy.

La familia de Marlon David Lumbi Martínez escribió en redes sociales que «El recuerdo de Marlon vivirá siempre en nuestros corazones».

