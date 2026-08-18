Mujer con supuestos problemas depresivos acaba con la vida de su pequeña hija en Ticuantepe

Desconsolados se encuentran familiares de Angélica María Mairena de 31 años, quien acabó con la vida de su hija de iniciales M. M de 4 añitos de vida, en el barrio Denis Larios del municipio de Ticuantepe, Managua, la noche de este martes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Angélica María, supuestamente, le colocó una bolsa en la cabeza a su pequeña hijita provocándole la muerte por asfixia.

Supuestamente, Angélica María, quien es madre de otra bebé de 3 años, padece problemas depresivos, por causas aún se desconocen, y por tal motivo tiene que estar bajo medicación.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del lamentable caso.

En tanto, el cuerpo de la pequeña fue trasladado a la morgue del hospitalito de Ticuantepe.