Condenan a operador de rifas ilegales a 17 años y multa millonaria

Un ciudadano de iniciales J.A.A.B. fue sentenciado a 17 años de prisión y el pago de una multa superior a los 168 millones de córdobas, por operar una amplia red de mesas de rifas y de vendedores ambulantes en Masaya, denominada Rifas Argüello.

Operador de rifas ilegales recibe 17 años de prisión

La sentencia dictada el 31 de julio de 2026, por el Juzgado Sexto Distrito Penal de Managua, reafirma que las rifas ilegales están prohibidas y que su comercialización puede tener graves consecuencias penales y económicas.

También constituye un importante precedente en la lucha contra actividades que operan al margen de la ley.

Este caso envía un mensaje claro a la ciudadanía: la venta y promoción de rifas ilegales no es una actividad permitida, ya que las rifas ilegales funcionan fuera de los mecanismos de control establecidos por las autoridades, carecen de supervisión y no ofrecen garantías para quienes participan en ellas.

En muchos casos, los jugadores quedan expuestos a incumplimientos en la entrega de premios y a esquemas que operan sin transparencia, ni rendición de cuentas.

Sobre la sentencia, la directora de Asuntos Corporativos de LOTO, Claudia Gutiérrez, hizo un llamado a la población para que no acepte vender, ni comprar rifas, porque se trata de una actividad ilícita y no autorizada que no beneficia en absoluto a Nicaragua.

Además, la representante de LOTO enfatizó que uno de los operadores de rifas más importantes de Masaya ahora purga una condena de 17 años.

La reciente condena es una contundente evidencia de que las rifas ilegales no son una alternativa válida ni segura. La recomendación para la ciudadanía es clara: participar únicamente en juegos autorizados, exigir siempre respaldo legal y evitar cualquier producto que opere fuera del marco establecido por la ley.

