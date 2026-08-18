Guante de la justicia cae sobre sujeto que acabó con la vida de un perrito en Bluefields

Gracias al rápido actuar de las autoridades policiales, el sujeto Domingo Tomás Arauz Jiménez ya fue capturado y puesto tras las rejas para que responsa por haber acabado con la vida de un perro.

Domingo Tomás Arauz Jiménez

El indignante acto de crueldad animal se registró este martes, en el sector conocido como El Pericón, del barrio San Pedro de Bluefields, Caribe Sur.

Domingo, después de atarle la cadena al cuello al perro lo guindó hasta provocarle la muerte por asfixia. Todo quedó grabado en un video que se regó como pólvora encendida por las redes sociales, lo que ayudó a que la policía identificará y ubicará al salvaje sujeto para su detención.

Los habitantes del barrio San Pedro y de otros puntos del territorio nacional piden a las autoridades que apliquen contra el salvaje sujeto la Ley 747, Ley de Protección y Bienestar Animal, por el delito de crueldad y maltrato animal.