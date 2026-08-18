Robo múltiple en Plaza Familiar deja pérdidas de 14 mil dólares

Un robo con fuerza múltiple se registró en el estacionamiento de la Plaza Familiar, sobre la carretera a Masaya, donde cuatro delincuentes a bordo de motocicletas quebraron los cristales y forzaron las puertas de varios automóviles mientras las víctimas cenaban en un restaurante del lugar.

Motorizados saquean varios vehículos en el Parqueo de Plaza Familiar en Managua

Entre los afectados se encuentra el joven Cristopher Romero, de 21 años, quien relató que al salir del negocio Hooters con sus padres encontró la puerta de su microbús forzada.

A Romero le sustrajeron herramientas de trabajo y equipos audiovisuales de alto valor, señalando además la falta de respuesta por parte de la vigilancia privada de la plaza comercial.

De acuerdo con las víctimas, las pérdidas de este múltiple robo ascienden a aproximadamente 14 mil dólares.

Entre lo robado figuran cámaras de fotografía y video profesionales, micrófonos, computadoras portátiles, teléfonos celulares, una máquina de construcción valorada en 40 mil córdobas, dinero en efectivo y otros objetos personales.

Los ciudadanos afectados se presentaron a las instalaciones de la Estación V de la Policía Nacional para interponer la denuncia formal.

Los agentes policiales ya iniciaron las investigaciones e inspecciones correspondientes para dar con el paradero de los cuatro implicados.

