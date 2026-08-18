Mueren dos nicaragüenses en triple choque en Zaragoza, España

Dos nicaragüenses y dos varones más murieron cuando el auto en que viajaban se involucró en una triple colisión ocurrida en una carretera de Zaragoza, España.

Dos nicas mueren en accidente de tránsito en Zaragoza, España

Informes de medios españoles, indican que los fallecidos tenían entre 18 y 21 años, y un joven quinto fue evacuado grave en un helicóptero hacia un hospital.

El violento accidente ocurrió en el kilómetro 66 de la carretera que une las localidades de Bulbuente y Maleján.

Los informes indican que el conductor del auto en que viajaban las víctimas trató de aventajar e impactó primero con otro carro y al quedar sobre la vía fue impactado por un cabezal, ocurriendo la desgracia.

Aunque algunos medios españoles indicaron que todas las víctimas eran nicaragüenses, solo se confirmaron dos, en tanto las autoridades esperan contactar a sus familias para luego revelar sus nombres, de acuerdo con sus protocolos de emergencias.

