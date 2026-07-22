Tragedia embarga a familia rivense al morir joven embarazada en accidente de moto en Potosí

En emergencias del hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas falleció Ana Lucrecia Molina Flores de 19 años y su bebé de 7 meses de gestación, luego de accidentarse en la motocicleta que conducía su novio Eldys Cruz López de 20 años.

El violento accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, en cercanías del auto hotel Love Deluxe en el municipio de Potosí, Rivas, de donde la pareja fue trasladada al centro hospitalario, sin embargo la joven embarazada murió.

La infortunada era originaria de la comarca El Limonal del municipio de Potosí, a donde serán trasladados sus restos para sus exequias.

Los agentes policiales al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles.