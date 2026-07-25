Roban caja fuerte con más de 250 mil córdobas en efectivo en la Ciudad de Las Brumas
En el barrio Gracias a Dios ubicado en la ciudad de Jinotega, un hombre y una mujer, se robaron una caja fuerte conteniendo 250 mil córdobas en efectivo, propiedad de Lissette García, de 45 años.
La afectada, en su denuncia explica que se encontraba en su negocio, cuando llegó la pareja, buscando supuestamente ropa para varón, y en eso, se robaron la caja fuerte. La policía de Jinotega, investiga esta situación.
Cumpliendo con orden de allanamiento, en la comarca Los Robles en el municipio de Jinotega, fue capturado Miguel Ángel Manzanares Aguilar, de 23 años de edad, a quien se le ocupó 1,342 gramos de marihuana.