Padres de “Colochito” piden la pena máxima para homicidas viales

“Primeramente agradecida con mi Dios, sin él, no hubiéramos logrados nada de esto. Agradecida también, con la población y la Policía Nacional, por dar con el paradero de los causantes de la muerte de mi hijo”, expresó doña Melisa López Pastran, madre del niño Inmer Antonio Rivas López, de 3 años, llamado cariñosamente, “Colochito”, quien el pasado 18 de junio 2026, murió al ser arrollado, cuando cruzaba la vía junto a su mamá.

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, donde esta mañana de sábado, se hizo la reconstrucción del accidente, con los 2 homicidas recién capturados, quienes huyeron del lugar el día de la tragedia.

Los capturados por la muerte de “Colochito”, son: el conductor de la moto Pulsar, color rojo, placa M363 631, Carlos José Cruz, de 21 años, y su acompañante, Samuel Osiel Gutiérrez Arriaza, también, de 21 años, habitantes de la comarca Buenos Aires, caserío conocido como El Capulín, municipio de Villa el Carmen, departamento de Managua.

“Nada de esto me va devolver a mi criatura, pero me quita un peso de encima, el saber que ya están detenidos, y ahora pido a las autoridades correspondientes, para que se aplique la pena máxima”, expresó emocionada doña Melisa López.

Immer Antonio Rivas, padre de “Colochito”, dijo “gracias a las autoridades policiales que se dieron a la tarea de capturar a los causantes de la muerte de mi hijo. No pensamos en mediación, queremos que les caiga el peso de la ley”.

Doña Melisa López Pastrán e Inmer Antonio Rivas, padres del niño Immer Antonio Rivas López, conocido cariñosamente, como “Colochito”, estuvieron en la reconstrucción del trágico accidente, tras días de acompañamiento policial, en la búsqueda de pistas para el arresto de los homicidas.

Les recordamos a nuestros oyentes, que las autoridades pudieron localizar y apresar a los involucrados, luego que un TV-Oyente que estaba en sintonía de la radio-revista en “Contacto Ya con el 6”, a través de canal 6, escuchara a doña Melisa y su esposo Inmer Rivas, agradeciendo a Tu Nueva Radio Ya, por la celebración de cumpleaños que preparamos para su niño.

Una vez que finalizó el programa, nuestro fiel oyente se comunicó a Tu Nueva Radio Ya, para contactarse con la mamá del niño y decirle que conocía la identidad y paradero de los involucrados en la muerte de su hijo, y que tenía pruebas fehacientes del hecho.

La información fue dada de inmediato a la policía para las coordinaciones necesarias que permitieron ayer la captura de los presuntos involucrados, y enfrenten a la justicia por el delito cometido.

Tu Nueva Radio Ya, agradece a nuestra audiencia por su preferencia y mantenernos en el primer lugar, además, de permitirnos servirle a nuestro pueblo.

La Súper Líder del Dial, se une en solidaridad con doña Melisa y su esposo Inmer, para cumplir un sueño que nació desde el corazón de un niño y que hoy se convierte en un homenaje lleno de recuerdos.

Con el corazón roto, pero fortalecidos por el amor hacia su hijo, doña Melisa y don Inmer, decidieron mantener vivo su deseo, realizar la fiesta que tanto soñó en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Sonrisas” de Nandaime, Granada, junto a otros niños.

“Nunca lo vamos a olvidar, queremos darle paz a nuestro hijo que cumpliría 4 años, el próximo 3 de octubre”, expresaron sus padres entre lágrimas, agradeciendo cada muestra de cariño y solidaridad recibida.

Tu Nueva Radio Ya será la encargada de realizar el 2 de octubre, la fiesta de cumpleaños con los gastos pagados para “Colochito”, gracias al apoyo de Distribuidora Roma, la Academia del Payaso Pipo y el chef centroamericano Carlos López.

El chef se comprometió a preparar el almuerzo para los pequeños y se hará realidad esta celebración especial para aproximadamente 100 niños del CDI “Sonrisas”.

Será una fiesta diferente, una celebración con un sentimiento profundo, tendrá pastel, piñatas, comida, golosinas y juguetes, pero sobre todo tendrá amor, recuerdos y el mensaje de que “Colochito” sigue presente en los corazones de quienes lo conocieron.

Esta será una de las celebraciones más emotivas realizadas por Tu Nueva Radio Ya, porque detrás de una sonrisa habrá una historia de dolor, pero también de esperanza y unión.