Un motociclista falleció y otro quedó grave al estrellarse contra camión cerca de Rubenia

El motociclista Luis Javier Armas Pastrán, de 37 años, murió de manera inmediata al impactar contra la parte trasera de un camión de los semáforos de Multicentros Las Américas tres cuadras y media al Sur, cerca del pase a desnivel de Rubenia.

Tragedia en Rubenia: colisiones fatales matutinas

El accidente ocurrió la mañana de este viernes cuando Luis Javier se desplazaba en su moto marca Génesis color negro placa M 310-299 y al no guardar la distancia se estrelló contra el camión blanco matrícula RI 16249 que se había quedado varado por falta de combustible.

Luis Javier Armas Pastrán habitaba frente a la Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas, conocida anteriormente como la UPOLI, y se desempeñaba como supervisor de productos en una tienda.

María Eugenia Armas Pastrán, hermana del fallecido, informó que fue notificada sobre el accidente por la Policía Nacional y afirmó que al momento del suceso tenía pocos minutos de haber salido de su casa en la Villa Rubén Darío.

Poco antes de ese incidente mortal, en el mismo camión que estaba estacionado sin luces de parqueo o señales preventivas, también colisionó el joven motociclista Evertz Noel Fonseca García, de 23 años.

Evertz Fonseca se desplazaba en una motocicleta marca Genesis, color celeste, con placa de Managua 273-979, y a causa del brutal impacto resultó con un trauma craneal severo y trauma cerrado de tórax.

El motociclista fue trasladado en estado grave al Hospital Manolo Morales Peralta por miembros de los Bomberos Unidos de Nicaragua, donde se debate entre la vida y la muerte.

Las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias exactas en que ocurrieron los violentos accidentes.

