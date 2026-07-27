Waspam: asesinan a Maritza Lira y hallan muerto al sospechoso horas después

La noche del jueves 23 de julio, la comunidad Nueva Unión, en el municipio de Waspam, Caribe Norte, fue escenario de una tragedia tras registrarse el asesinato de la joven Maritza Lira Salazar dentro de su propia vivienda.

Maritza Lira Salazar

Según los informes, el hecho ocurrió cerca de las 7:00 de la noche cuando el sujeto Olman Fernández irrumpió en el inmueble con la presunta intención de agredirla sexualmente.

Al encontrar resistencia por parte de la víctima, el agresor la atacó con un arma blanca, causándole severas heridas que le provocaron la muerte, para luego darse a la fuga.

Fernández, quien según versiones locales contaba con antecedentes por delitos de violación y robo, comenzó a ser buscado tras el crimen.

Allegados a la joven habrían ofrecido una recompensa de 200 mil córdobas a quien facilitara datos para dar con su paradero.

La tarde del viernes 24 de julio, alrededor de las 5:00 p. m., el cuerpo del sospechoso fue localizado sin vida en el sector de la Bocana de Kukalaya.

El sospechoso del atroz crimen fue encontrado horas después

Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer la secuencia completa de los hechos y deslindar las responsabilidades legales del caso.

