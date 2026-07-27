Adolescente desaparecido aparece sin vida en carretera de Estelí

La mañana de este lunes fue encontrado el cuerpo sin vida del adolescente Ángel Eduardo Loza Espinoza, de 16 años, en el sector conocido como El Arrayán, sobre la carretera que conecta Estelí con el municipio de San Juan de Limay.

Ángel Eduardo Loza Espinoza, de 16 años

El joven había sido reportado por sus familiares como desaparecido en días recientes.

El hallazgo se produjo a un costado de la vía, donde el cuerpo fue localizado en estado de descomposición junto a la motocicleta en la que viajaba.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que el menor perdió el control del liviano vehículo por razones aún no esclarecidas, lo que provocó que se saliera del camino.

Las autoridades correspondientes se presentaron en el sitio para realizar las diligencias del caso y determinar las causas exactas de este trágico suceso.

