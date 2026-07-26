Video: Yadira Lacayo muere arrollada por bus en Larreynaga, Managua

Lamentablemente la noche del sábado falleció arrollada por una unidad de bus de la ruta 154, doña Yadira del Socorro Lacayo Rostran, de 45 años.

Capitalina pierde la vida arrollada por autobús de la Ruta 154

La tragedia ocurrió en las inmediaciones de los semáforos de Larreynaga cuando presuntamente ella iba a cruzar la vía y la impactó el bus de dicha ruta placa 3320 conducido por Jhamez Inmannol Otero García de 25 años.

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Su prima Jessenia del Carmen Rostran, entre sollozos, dijo que doña Yadira vivía en la comarca Nejapa y era secretaria política, y había llegado a visitarlas. La fallecida deja tres hijos en la orfandad.

Su cadáver fue remitido a Medicina Legal y el conductor se encuentra detenido mientras se amplia la investigación.