Un muerto y dos lesionados al precipitarse camioneta desde un puente en Rivas

El ciudadano José Luis Castillo Silva de 58 años, falleció debido a las fracturas que sufrió luego que la camioneta marca Toyota, placa MT 32-306 en que viajaba se precipitará de un puente de unos 3 metros de altura, en el kilómetro 145 de la carretera a Playa Gigante, en el municipio de Tola, Rivas, la tarde de este lunes.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que la camioneta era conducida por José Ángel Wheelock Solórzano, quien, aparentemente, perdió la visibilidad debido a la fuerte luz del sol.

Lugareños al percatarse del accidente pidieron ayuda para auxiliar a los accidentados. De inmediato don José Castillo, oriundo del barrio Sierra Maestra de Managua, fue trasladado al centro de salud Camilo Ortega, donde falleció a causa de las lesiones.

En tanto, doña Martha Irene Guido Rugama, quien resultó con una posible fractura en la clavícula; y el joven Eddy Alexander Costin Reyes, que sufrió politraumatismo, fueron atendidos en el centro.

Las autoridades policiales se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.